شادي محمد يروي موقفا طريفا مع والده بسبب كرة القدم

كنت أعمل في ورشة

قال شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، إن والده كان يشجع الأهلى لكنه رفض أن يكون ابنه لاعب كرة القدم.

أضاف" محمد " خلال لقائه مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه كان يذهب للعمل فى ورشة الخراطة الخاصة بوالده.

أوضح لاعب النادى الأهلى السابق، أنه كان يعمل فى الورشة ثلاث ساعات، وروى موقفا حدث له أثناء عمله فى الورشة، وكان يذهب إلى التمرين فى وقت العمل وذات مرة رآه والده عند عودته ومعه شنطة التمرين فأخذ حذاء التمرين ووضعه فى مقص الصاج فانقسم نصفين.

وأكد أنه بعد ذلك الموقف مع والده ذهب باكيا إلى والدته فى المنزل واشتكى لها عما فعله والده معه فاشترت له حذاء آخر.

وتابع: "أن والده ذهب إلى النادى ليشاهده وهو يلعب فى مباراة بعد إقناع أحد زملاؤه له، بين نادى الكروم والنادى الأوليمبي، وأحرز هدفا فى الدقيقة ٩١ وانتهت المباراة 1-0 لصالح نادى الكروم ثم رأى والده بعد ذلك فى المدرجات وفرح جدا وأخبره بأنه لم يعلم أنه يلعب بهذه الطريقة.