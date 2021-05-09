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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاهد .. أول صور مسربة بكاميرا هاتف Sony Xperia 1 III من سونى

أول صور بكاميرا هاتف
أول صور بكاميرا هاتف Sony Xperia 1 III من سونى

يعتبر هاتف Sony Xperia 1 III من الهواتف المميزة التى قامت شركة سونى اليابانية بإطلاقها فى الفترة الماضية، حيث جاء الهاتف بقدرات كبيرة فى الكاميرا ، 

 

وكشفت تسريبات عن أول صور يتم التقاطها بكاميرا الهاتف كعرض ترويجى من الشركة للهاتف.

 

وحسب موقع GSMArena تم تسريب عدد من الصور التى تم التقاطها للمرة الأولى بكاميرا هاتف Sony Xperia 1 III والتى تظهر جودة وإمكانات الكاميرا قبل إطلاق الهاتف فى معظم الأسواق العالمية .

 

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See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - GSMArena.com news
See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - Crytonic

وتوضح الصور الجودة الفعلية لتقنيات كاميرا Sony Xperia 1 III وأدائها بشكل عملى يظهر القدرة التى تتمتع بها الكاميرات فى ضبط  نسبة السطوع والتقريب والتحكم فى تفاصيل الصورة .

See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - GSMArena.com news

ويقدم هاتف Sony Xperia 1 III ، كاميرا خلفية رباعية مميزة، الرئيسية منها تأتي بمستشعر من سوني بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة مقربة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى بزاواية واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، والرابعة بدقة 0.3 ميجابيكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - GSMArena.com news

ويأتى هاتف Sony Xperia 1 III ، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.5 بوصة، بدقة 4K تدعم معدل التحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - GSMArena.com news

 

See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - GSMArena.com news

ويعمل هاتف Sony Xperia 1 III ، بواسطة أحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت. 

See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - GSMArena.com news
See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - GSMArena.com news
هاتف Sony Xperia 1 III هواتف سونى الرئدة كاميرا هاتف Sony Xperia 1 III مواصفات هاتف Sony Xperia 1 III

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