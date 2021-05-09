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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنقذوا_حي_الشيخ_الجراح.. كندة علوش تدعم الفلسطينيين عبر تويتر

كندة علوش
كندة علوش

حرصت كندة علوش على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشاركت في هاشتاج “#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح من خلال صورة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.


وكتبت كندة عبر صفحتها: "‏اللهم كن مع اخواننا في ‎#فلسطين الشقيقة وامسح آلامهم وانصرهم..
‎#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح".

 

في سياق آخر، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين إلى 178 خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومنطقتي الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحلية.

 

وأكد بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 88 من المصابين إلى مستشفيات القدس والبقية تم علاجهم ميدانيا، موضحا أن عددا كبيرا من الإصابات خلال المواجهات في باحات مسجد الأقصى كانت بالرصاص المطاطي في الوجه والعيون والصدر.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 3 شبان فقدوا أعينهم بشكل نهائي خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك.

 

التواصل الاجتماعي القدس المسجد الأقصى الاحتلال كندة علوش

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