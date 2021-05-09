لمواجهة كورونا
لمخالفة التعليمات.. تحرير محاضر لعدد من المطاعم والمحال التجارية وسيارات الأجرة بالمنيا
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة مدي التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
رافق نائب المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية .
شملت الجولة، المحال التجارية والمطاعم، بحى شمال ووسط مدينة المنيا وعدد من ميادين المدينة.
وشهدت الجولة، غلق وتشميع محل بلاى ستيشن، لمخالفته مواعيد الحظر، بالإضافة لتحرير محاضر لعدد من المطاعم والمحال تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم تحرير محاضر لعدد من سائقي سيارات الأجرة لعدم ارتدائهم الكمامة.
وخلال الجولة ناشد نائب المحافظ، المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم ، مشيرا إلي أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
وأكد أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتابع نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد ، أمام مسجد الفولى على كورنيش النيل بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حيث اطمأن علي سير العمل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .
في سياق متصل شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في اجتماع مجلس المحافظين ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك وكذلك استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.
واطمئن رئيس الوزراء|، خلال الاجتماع، على موقف المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية.
من جانبه، أصدر محافظ المنيا توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لرصد ومنع أى حالات للتعدي بالبناء المخالف خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وعدم السماح بأى حالة بناء على الاراضي الزراعية أو داخل المدن بدون ترخيص.
وأٔكد المحافظ أنه تم إيقاف الأجازات لقيادات الإدارة المحلية ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القري بنطاق المحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك.