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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة كورونا

لمخالفة التعليمات.. تحرير محاضر لعدد من المطاعم والمحال التجارية وسيارات الأجرة بالمنيا

إغلاق محلات مخالفة
إغلاق محلات مخالفة بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة مدي التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

رافق نائب المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية .

 

شملت الجولة، المحال التجارية والمطاعم، بحى شمال ووسط مدينة المنيا وعدد من ميادين المدينة.

 

وشهدت الجولة، غلق وتشميع محل بلاى ستيشن، لمخالفته مواعيد الحظر، بالإضافة لتحرير محاضر لعدد من المطاعم والمحال تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم تحرير محاضر لعدد من سائقي سيارات الأجرة لعدم ارتدائهم الكمامة.

 

وخلال الجولة ناشد نائب المحافظ، المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم ، مشيرا إلي أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

 

وأكد أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وتابع نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد ، أمام مسجد الفولى على كورنيش النيل بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حيث اطمأن علي سير العمل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .


في سياق متصل شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في اجتماع مجلس المحافظين ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك وكذلك استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

واطمئن رئيس الوزراء|، خلال الاجتماع، على موقف المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية.

 

من جانبه، أصدر محافظ المنيا توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لرصد ومنع أى حالات للتعدي بالبناء المخالف خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وعدم السماح بأى حالة بناء على الاراضي الزراعية أو داخل المدن بدون ترخيص.

 

وأٔكد المحافظ أنه تم إيقاف الأجازات لقيادات الإدارة المحلية ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القري بنطاق المحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

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