أمريكا تقدم معدات بقيمة 174 مليون فرنك إفريقي للكاميرون

أفاد بيان للسفارة الأمريكية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية قامت بإمداد الكاميرون بمعدات الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كوفيد-19.



وبحسب البيان، قدمت واشنطن أيضا معدات للكشف عن العبوات الناسفة المترجلة، لمساعدة حكومة ياوندى في ضوء انعدام الأمن المتزايد بالبلاد ،مشيرا إلى أن إجمالي قيمة المعدات يصل نحو 174 مليون فرنك إفريقي.



وأوضح البيان أن هذه الخطوة تندرج في إطار الشراكة بين البلدين لتحسين صحة وسلامة الشعب الكاميروني، ولا سيما بعد عودة حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 وزيادة هجمات العبوات الناسفة ضد قوات الدفاع والأمن، خاصة في المنطقة الناطقة باللغة الإنجليزية ويخوض الجيش والانفصاليين في أمبازونيون قتالاً لا هوادة فيه.