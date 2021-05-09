المفتي يكشف حكم شهادة الزور أثناء الصوم

حذر الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، من شهادة الزور، قائلا: "لا يليق بالمسلم الذي يبتغي رضي ربه ويصوم أن يقوم بشهادة الزور".



وأضاف شوقي علام خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “المنكر والمعروف لا يجتمعان في قلب المسلم”، معقبا: "شهر رمضان يذهب النفس وهو خطوة جديدة لتحسين أخلاقنا".

وتابع: “الغضب أمر شعوري ولكن تمالك النفس لها مزايا كبيرة وعلينا أن ندرب أنفسنا على تمالك أنفسنا لحظة الغضب”، مضيفا: “السلام النفسي ثمرة حقيقية تنتج عن الصيام”.

وأوضح: “الصائم يجب أن يملك نفسه عند الغضب وهذه هي القوة في كل الأحوال”، مردفا: "من جبر خاطر الناس في الدنيا جبر الله خاطره في الآخرة".

وأكمل مفتي الجمهورية: "نلاحظ خلال شهر رمضان تراجع معدل الجريمة وهو راجع لحكمة الله من الصوم والعبادة والتي يترتب عليها وجود سلام نفسي داخلي".