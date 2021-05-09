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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي يكشف حكم شهادة الزور أثناء الصوم

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

حذر الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، من شهادة الزور، قائلا: "لا يليق بالمسلم الذي يبتغي رضي ربه ويصوم أن يقوم بشهادة الزور".


وأضاف شوقي علام خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “المنكر والمعروف لا يجتمعان في قلب المسلم”، معقبا: "شهر رمضان يذهب النفس وهو خطوة جديدة لتحسين أخلاقنا".

 

وتابع: “الغضب أمر شعوري ولكن تمالك النفس لها مزايا كبيرة وعلينا أن ندرب أنفسنا على تمالك أنفسنا لحظة الغضب”، مضيفا: “السلام النفسي ثمرة حقيقية تنتج عن الصيام”.

 

وأوضح: “الصائم يجب أن يملك نفسه عند الغضب وهذه هي القوة في كل الأحوال”، مردفا: "من جبر خاطر الناس في الدنيا جبر الله خاطره في الآخرة".

 

وأكمل مفتي الجمهورية: "نلاحظ خلال شهر رمضان تراجع معدل الجريمة وهو راجع لحكمة الله من الصوم والعبادة والتي يترتب عليها وجود سلام نفسي داخلي".

الدكتور شوقي علام قناة صدي البلد مفتي الديار المصرية كتب عليكم الصيام حكم شهادة الزور خلال شهر رمضان

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