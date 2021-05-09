نهلة سلامة ضحية رامز عقله طار.. فيديو

وقعت الفنانة نهلة سلامة، ضحية فى مقلب برنامج "رامز عقلة طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم.

وتصبح نهلة سلامة ، الضحية رقم 27 في حلقة برنامج «رامز عقله طار» بعد سلسلة حلقات، بدأت بـ (أحمد سعد، ورمضان صحبي، حمو بيكا ولورديانا) وغيرهم.

ووقع العديد من الفنانيين ونجوم الرياضة ومنهم مغني المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لوردينا، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، فى برنامجه "رامز عقله طار" الذى يُعرض على قناة "mbc مصر".

تقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها أنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.