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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزازات خطيرة للمقدسيين.. ملك الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

ملك الأردن يدين التصعيد
ملك الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

أدان ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم “الأحد”، الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في المسجد الأقصى، مشددا على ضرورة وقف هذه الانتهاكات والاستفزازات الخطيرة التي يتعرض لها المقدسيون، وتتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

 

وأكد ملك الأردن خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رفضه محاولات السلطات الإسرائيلية تغيير الوضع الديمغرافي في القدس الشرقية، وكل الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مشيرا إلى ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على مواصلة الأردن لجهود حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

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كما شدد الملك على ضرورة وقف إسرائيل لإجراءاتها غير الشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس، الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا تكريس المملكة لجهودها في تثبيت صمود المقدسيين ودعم أهالي حي الشيخ جراح للحفاظ على ممتلكاتهم الشرعية ومنع تهجيرهم.

 

وأشار العاهل الأردني إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الأشقاء العرب والأطراف الفاعلة، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية، والمسجد الأقصى المبارك.

 

وأكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوف المملكة الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل.

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