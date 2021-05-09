نائب المحافظ تستقبل فرق عمل المسابقات الرمضانية بتعليم أسوان

استقبلت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان فرق عمل (المسابقات الرمضانية) التى أطلقتها مديرية التربية والتعليم مطلع شهر رمضان المبارك، بحضور الدكتور خالد قبيصى وكيل الوزارة للتعرف علي خطة عمل كل فريق فى إخراج المسابقات بهذا الشكل المتميز، الذى نال إعجاب واستحسان عدد كبير من المواطنين.

وكانت البداية بفريق عمل مسابقة (فوانيس رمضان) التى أطلقها توجيه رياض الأطفال وأكدت سهير عبدالرؤوف الموجه العام، أن المسابقة تقوم على سرد الأحداث والشخصيات التاريخية المرتبطة بشهر رمضان المبارك من خلال حلقات (فيديو) مستندة على معلومات من مواقع وكتب موثقة.

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فيما أوضح أعضاء الفريق أن الحلقة الواحدة تمر بعدد من المراحل وأن منى صالح ومروة عبدالهادى مسئولتان عن إعداد المادة العلمية وكتابة السيناريو، ثم تأتى مرحلة الصوت المسئولة عنها غادة جامع التى تقوم بالتعليق الصوتى المصاحب للفيديو، ثم مرحلة تصميم القوالب واختيار الشخصيات المسئولة عنها شيماء سيد وكوثر على، وعليهما اختيار شخصيات جديدة وقوالب تجذب المشاهد، ثم مرحلة المراجعة اللغوية والإخراج المسئول عنها صابر محمد لمراجعة النطق الصحيح للكلمات والآيات القرآنية، ولأن أعضاء الفريق من إدارات تعليمية مختلفة، يقومون بالتواصل مع بعضهم البعض عبر جروب خاص بهم على (الواتس اب) ليكون المنتج فى النهاية حلقة يومية مميزة للجمهور.

وكان اللقاء الثانى بباقى الفرق، حيث استعرض فريق مسابقة (كنداكة الرمضانية) التى اطلقها توجيه الحاسب الآلى، ممثل فى السادة (نهاد عبدالله الموجه العام - إيفا خفرع وعبدالرحمن جمال معلما الحاسب الآلى) خطة المسابقة بدء من اختيار اسم المسابقة والذى يعنى باللغة النوبية (أميرة البيت) مرورًا بكيفية سرد القصص والحكايات التى تتناولها الشخصية وصولًا للتصميم الكرتونى للحلقة والسؤال الاسبوع للمشاهدين.

بعدها استعرض فريق مسابقتى ( الإنسانية فى الشخصيات الإسلامية والرحلة الذهبية) التى أطلقها توجيه الدراسات الاجتماعية، سعاد عامر الموجه العام - سحر الشاذلى معلم تاريخ) خطة عمل المسابقة، التى استهدفت ليس فقط الأعمال والبطولات التى قام بها القادة المسلمين بل الجانب الإنسانى والأخلاقى فى الشخصية من خلال مصادر موثوقة، فعند تناول شخصيات مثل صلاح الدين الأيوبي أو سيف الدين قطز أو جوهر الصقلى..إلخ، العديد منا يعرف أعمالهم البطولية التى سجلها التاريخ ولكن من النادر معرفة الجانب الإنسانى فى هذه الشخصية، وهذا ما حرصت المسابقة على إبرازه للجمهور طوال الحلقات، أما مسابقة (الرحلة الذهبية) تناولت عدد من ملوك وملكات الأُسر الفرعونية، والبصمات المميزة خلال تاريخهم الذى سطره التاريخ بحروف من نور إلى يومنا هذا ليشهد الأبناء عظمة الأجداد.

وأخيرًا استعرض فريق مسابقة (المسابقة الرمضانية الكبرى) التى أطلقتها إدارة وأقسام التخطيط والمشروعات بالمديرية والإدارات التعليمية، ممثلة فى (الدكتورة صفاء حامد مدير الإدارة - محمد سعد رئيس القسم - أسامة سيد رئيس القسم بإدارة دراو) كيفية الإعداد للمسابقة واختيار أحداث وشخصيات تناسب الشهر الكريم، وكيف تعاون جميع العاملين بإدارة وأقسام التخطيط فى إعداد وتجهيز وإخراج المسابقة.

وعلى هامش اللقاء أكدت جميع فرق العمل أن هذه ليست المرة الأولى التى يطلقون بها مسابقات، بل كان هناك عدد من المسابقات والتدريبات التى تمت خلال هذا العام مثل (الالتزام والقدوة - المسابقة الثقافية الكبرى - الواقع المعزز - المعلم الباحث - كأس التفوق اونلاين - قناة الكمبيوتر التعليمى...إلخ) مقدمين الشكر والتقدير لوكيل وزارة التربية والتعليم على دعمهم وتفجير الطاقات بهم وتشجيعهم باستمرار بل ومتابعة ذلك بشكل شخصى، مؤكدين أنهم شعروا بطفرة حقيقية بتعليم أسوان منذ أن تولى القبيصى المسئولية.

وأعربت أبوزيد عن سعادتها بهذا اللقاء المميز، مقدمة الشكر لجميع فرق العمل على الجهد المبذول، كما أكدت أن هذه الأعمال الرائعة تعطى أمل فى الحياة وأن هناك أجيال قادمة قادرة على المنافسة والتحدى.

وأضافت أن مديرية التربية والتعليم هى منارة العلم بأسوان، وبهذه المسابقات القيمة تساهم فى رفع مستوى المعلومات العامة وغرس الحس الوطنى فى نفوس المواطنين، وتساهم فى رفع المستوى المتدنى لبعض المسابقات التى تستخف بعقل المشاهد، موضحة أن تعليم أسوان استطاع ربط المواطن بالمعرفة من خلال ٣٠ يوم، وهو ما يؤكد إعجابها بتفكير الحضور خارج الصندوق وخارج الآداء الوظيفى.

واقترحت أن يتم خلال رمضان القادم التنسيق مع قناة طيبة لتخصيص جزء من الوقت لمسابقات التربية والتعليم التى تركت بصمة مميزة على أرض الواقع، مؤكدة أنه سيتم تكريم جميع فرق العمل بشهادات تقدير ومكافآت مالية، تقديرًا لجهدهم الراقى والمتميز، مقدمة الشكر لوكيل الوزارة على دعمه النماذج المميزة.