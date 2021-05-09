فالنسيا يسحق بلد الوليد 3-0 في الدوري الإسباني

استعاد فالنسيا ذاكرة الانتصارات في الليجا بفوزه الكبير على حساب بلد الوليد بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد على ملعب المستايا، ضمن الجولة الـ35 بالدوري الإسباني.

ويدين "الخفافيش" بالفضل في هذا الانتصار للنجم والهداف الأورواجوائي ماكسي جوميز الذي تكفل بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 45 و48.

بينما سجل المدافع البرتغالي الشاب تييري كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لفالنسيا منذ 6 جولات، وتحديدا عندما انتصر بهدفين لواحد أمام غرناطة في 21 مارس الماضي.

ورفع الفوز رصيد الفريق إلى 39 نقطة في المركز الـ13.

بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 31 نقطة، ليبقى مهددا بدخول منطقة الهبوط حيث يتواجد في المركز الـ17، ولا يبتعد عن المراكز الـ3 الأخيرة سوى بنقطة وحيدة.

