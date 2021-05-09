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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة انقجار خط غاز في شبرا الخيمة

خط غاز - ارشيفية
خط غاز - ارشيفية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من مزاعم بشأن حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

 

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وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث تسريب بأحد مواسير الغاز بالمنطقة المشار إليها نتيجة حدوث اشتعال للنيران بكمية من المخلفات المتراكمة بجوارها على نطاق محدود، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

كما أوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.

جماعة الإخوان الإرهابية فيس بوك انفجار خطوط الغاز شبرا الخيمة

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