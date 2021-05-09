رامز جلال عن نهلة سلامة: كانت ماشية بين صحابها زي العربية الفيراري.. فيديو

وقعت الفنانة نهلة سلامة، ضحية فى مقلب برنامج "رامز عقلة طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم.

وسخر رامز جلال من الفنانة نهلة سلامة، قائلا: "كانت نجمة مشتعلة ومتوهجة وكانت ماشية بين صحابها زي العربية الفيراري وفجأة عطلت".

ووقع العديد من الفنانين ونجوم الرياضة ومنهم مغني المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لوردينا، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، فى برنامجه "رامز عقله طار" الذى يُعرض على قناة "mbc مصر".

تقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها أنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة