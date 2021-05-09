رامز جلال ساخرا نهلة سلامة: رفعت شعار اتسهوكي وعري الزند.. فيديو

وقعت الفنانة نهلة سلامة، ضحية فى مقلب برنامج "رامز عقلة طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم.

وسخر رامز جلال من الفنانة نهلة سلامة، قائلا: "كانت نجمة مشتعلة ومتوهجة وكانت ماشية بين صحابها زي العربية الفيراري وفجأة عطلت"، متابعا: "ولما انسحب منها بساط الأضواء وقفت حافية على بلاط لعزلة واليأس ولجأت إلى أرخص الطرق، ورفعت شعار اتسهوكي وعري الزند هتركبي في ثانية التريند".

ووقع العديد من الفنانيين ونجوم الرياضة ومنهم مغني المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لوردينا، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، فى برنامجه "رامز عقله طار" الذى يُعرض على قناة "mbc مصر".

تقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها أنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

