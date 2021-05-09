اعتمد مواعيد الامتحانات.. تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة الأقصر

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، الاجتماع الشهرى الخامس والعشرين لمجلس الجامعة، وذلك بحضور أعضاء المجلس.



وافق المجلس على استمرار الدراسة بكليات الجامعة حتى الخميس الموافق 3 يونيو، على أن تبدأ الامتحانات النظرية بكليات الجامعة "فرق النقل – الفرق النهائية" يوم السبت الموافق 12 يونيو وتستمر لمدة ثلاثة اسابيع لتنتهى فى الأول من شهر يوليو.



كما قرر مجلس الجامعة انطلاق امتحانات العملى والشفوى بكليات الجامعة أعتباراً من 5 يونيو حتى 10يونيو، وتبدأ امتحانات الفرقة الرابعة "مرحلة البكالوريوس"، بكلية الفنون الجميلة أعتباراً من السبت 22 مايو ولينتهى مشروع التخرج المقبل مطلع شهر يوليو، كما تبدأ الامتحانات بكليات الجامعة الساعة العاشرة صباحاً ويستثنى من ذلك المواد العملية فقط بكلية الفنون الجميلة، حيث تبدأ من التاسعة صباحا.

وفى سياق متصل قرر المجلس إنشاء كلية الآداب.



يأتى ذلك فى إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة الخميس الماضى بشأن الأستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسى بالجامعات.



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