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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة وتعقيم لشوارع شمال الأقصر ..صور

حملات نظافة وتعقيم
حملات نظافة وتعقيم لشوارع الزينية

وجه العقيد  احمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر برفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقري التابعة لها.

 

وقامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري، في هذا الإطار بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الزينية بتنفيذ حملة نظافة شملت الشارع الرئيسي وتحديداً منطقة المعهد الديني وشارع العصارة وتم رفع ٨ أطنان مخلفات وتراكمات بالسحارة نهاية شارع غزالي من الناحية الغربية ورفع جميع تجمعات القمامة.

 

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جرى تنفيذ حملة النظافة تحت اشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز و هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية وعلي النادي سكرتير القرية و منصور عبدالله مشرف النظافة بالقرية. 

 

كما تم رش وتعقيم جميع المصالح الحكومية والمساجد، ورش وتعقيم الوحدة الصحية بالزينية بحري بمعرفة الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى، وذلك في ضوء تعليمات العقيد احمد الهواري رئيس المركز بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

ياتى ذلك بناءاً على  توجيهات  المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر  لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة المستمرة على منظومة النظافة والتجميل .

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حملات نظافة تعقيم الأقصر فيروس كورونا المستجد الإجراءات الاحترازية تطهير النظافة والتجميل

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