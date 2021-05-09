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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل تهريبها إلى السوق السوداء... ضبط دقيق مدعم غرب الإسكندرية

ضبط سيارة محملة بدقيق
ضبط سيارة محملة بدقيق الدعم بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة على المخابز لتشديد الرقابة على اموال الدعم المقررة من قبل الدولة للمواطنين وخاصة الدقيق المدعم لعدم تسريبه إلى السوق السوداء.

 

ونفذت ادارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الادارة والتي أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بدقيق مدعم كمية قدرها 24 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم.

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تحرر محضر حيازة وتجميع دقيق بلدي مدعم بدون ترخيص من الجهات المختصة بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم.

 

تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

 

 شنت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس السبت، حملة لتشديد الرقابة على مصانع ومخازن المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

 

ونفذت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة ومحمد شبور حملات على نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بمنطقة العامرية بدون ترخيص تابع لاحد مصانع البن يحتوي على كراتين بها شاي ونسكافيه.

 

وتم تحريز الكميات الآتية 30 ألف عبوة شاي ليبتون بإجمالي وزن ١٢٠٠ كجم، و24 ألف عبوة شاي الوردة بإجمالي وزن ٩٦٠ كجم، و١٤٤٠٠ عبوة شاي العروسة بإجمالي وزن ٥٧٦ كجم، و١٤٤٠٠ عبوة نسكافيه بإجمالي وزن ٢٧٠ كجم.

 

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

 

ونفذت إدارة تموين العجمي برئاسة جمال عمار مدير الادارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة وحمد الشافعي مفتش الإدارة حملة أسفرت عن تحرير محضر إعدام ملح فاسد ملح السياحات غير صالح للاستهلاك الأدمي، تم ضبطها وتم إعدامها تنفيذا لقرار النيابة وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين.

 

وأعدمت الإدارة 100 طن ملح سيارات خام خشن، و100 طن ملح سياحات مجروش، وتم مطابقة الحرز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الإجراء.

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