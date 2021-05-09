شاهد آخر التطورات بمشروع تطوير طريق الدكتور على مشرفة "الترعة الشرقاوية" بدمياط

محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، عن قرب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمشروع تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" ورصفه بالأسفلت بدءًا من ميدان عزب النهضة وبطول ٢.٥ كم.

إذ ذكرت" محافظ دمياط "أن المنطقة شهدت تحول شامل على كافة المستويات و وفقاً لأعلى المعايير وذلك بما يليق بمكانة ذلك المحور الحيوى الذى يُعد احد المداخل الرئيسية لمدينة دمياط و من أهم المحاور المرورية ، كما يربط عدة مناطق هامة بالمدينة بداية من ميدان عزب النهضة وحتى عزبة اللحم بطول ٧.٥ كم .

وأضافت أن تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بما تشمله من مقاعد و برجولات خشبية و أعمدة انارة و تشجير، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة جانبية وأماكن انتظار السيارات و كذا بالوعات صرف مياه الأمطار فضلاً عن رصف الطريق وتخطيطه بعدد ثلاث حارات لسير السيارات بكل اتجاه من الطريق لتحقيق السيولة المرورية بذلك المحور الهام.

منوهة الى أن هذا المشروع يُعد من أكبر وأضخم مشروعات التطوير والتنسيق الحضارى التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

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