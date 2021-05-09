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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا عبد العال: بيراميدز فقد رونقه بعد رحيل تركي آل شيخ

نادى بيراميدز
نادى بيراميدز

قال الكابتن رضا عبد العال لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، أن نادى بيراميد فقد رونقه بعد رحيل المستشار تركي آل الشيخ.

وأضاف رضا عبد العال، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تركي آل الشيخ كان يصنع حالة فى الدورى المصري ويجعل الجميع ينتظرون المباريات المهمة.

وتابع رضا عبد العال، الإدارة الحالية لـ نادى بيراميدز تعمل فى صمت ولا تسعى لحصد بطولة والدليل أن اختيارات المدربين ليست بنفس قيمة اللاعبين المتواجدين بالنادي.

وأكد الكابتن رضا عبد العال لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، أن الكابتن ربيع ياسين وعماد النحاس إخوان، قائلا: " ربيع ياسين كان بيقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان بيرقص في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب".   

وأضاف رضا عبد العال، أن تدريب ربيع ياسين لمنتخب مصر يُسأل عنه مسئولو اتحاد الكرة، حيث إنه درب المنتخب بسبب المجاملات، مؤكدا أنه حال تكذيب ربيع ياسين وعماد النحاس لهذه الفيديوهات المنتشرة سيقوم بالاعتذار لهما.  

 وأوضح أنه هو الوحيد الذي وقف أمام المستشار مرتضى منصور، كما أنه يحبه لأنه شخص حر ولا يخشى إلا الله، متابعًا: "مرتضى بيقف قدام الأهلي دلوقتي، ولا أخشى انتقاد مرتضى منصور".  

الكابتن رضا عبد العال تركي آل الشيخ نادى بيراميد شيخ الحارة والجريئة ربيع ياسين

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