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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صاحبة المساحة العائلية .. تويوتا تكشف عن برويس سيتي 2021.. صور

صاحبة المساحة العائلية
صاحبة المساحة العائلية .. تويوتا تكشف عن برويس سيتي 2021| صو

يواصل عملاق صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" تألقه عبر العديد من الإصدارات القوية، و التي اختلفت من ناحية المظهر الخارجي و التجهيزات الداخلية أيضًا، حيث كشفت عن نسختها الجديدة و التي تأتي بقدرات كهربائية، و هي برويس سيتي بإطلالة 2021.

و تعد تويوتا  برويس سيتي 2021 هي اصدار مصغر من النسخة برويس فيرسو الكهربائية، و التي تم تصميمها من قبل فريق PSA، و تقدم داخل الأسواق عبر شاحنة صغيرة، و إصدارات ذات 5 أو 7 مقاعد، حيث تصل إلى الوكلاء في أوروبا في الربع الأخير من العام الجاري.

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و تعتمد تويوتا  برويس سيتي 2021 على محرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 136 حصان، و 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 136 كم/ساعة، و مدى يبلغ 280 كم، مدعوم ببطارية تبلغ سعتها 50 كيلومتر، و من خلال هذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تتراوح بين 11.2 إلى 11.7 ثانية.

تضم تويوتا برويس سيتي 2021 حزمة لمساعدة السائق باختيار أوضاع القيادة المختلفة مثل ECO، NORMAL، POWER، كما تدعم السيارة خاصية الشحن السريع، حيث يمكنها الوصول إلى 80 % خلال مدة زمنية قدرها 30 دقيقة، و تحتوي من الداخل على مقصورة قيادة متطورة، و عجلة قيادة مالتي فانكشن، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، و تكييف أوتوماتيكي، و لوحة عدادات دجيتال.

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