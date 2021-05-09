تشكيل يوفنتوس وميلان في قمة الدوري الإيطالي.. رونالدو وإبراهيموفيتش أساسيان

تنطلق في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، مباراة فريقي يوفنتوس وميلان، في قمة الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل فريق يوفنتوس بحسب ما أعلن مدربهم أندريه بيرلو كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كواردرادو - دي ليخت - كيليني - أليكس ساندرو

خط الوسط: ماكيني - بينتاكور - رابيو - كييزا

خط الهجوم: رونالدو - موراتا

أما تشكيل ميلان، فكما أعلن مدربهم ستيفانو بولي، فضم كل من:

في حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كالبريا - كايير - توموري - هيرنانديز

خط الوسط:بن ناصر - كيسي - ساليميكيرس - دياز - تشالهانجلو

خط الهجوم: إبراهيموفيتش

ويحتل يوفنتوس قبل انطلاق المباراة، المركز الرابع برصيد 69 نقطة بالتساوي مع فريق ميلان صاحب المركز الخامس.