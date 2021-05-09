القمة 122.. تامر عبدالحميد: أتمنى فوز الزمالك على الأهلي لكنى أتوقع التعادل

توقع تامر عبدالحميد الشهير بـ “دونجا” نجم نادى الزمالك السابق التعادل في مباراة القمة رقم 122 بين الأهلي و نادى الزمالك غدا الإثنين في الدوري الممتاز.

ويلتقي المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسمياني الفارس الأبيض الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون غدا الإثنين على ملعب استاد القاهرة في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وقال تامر عبد الحميد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي : أتمنى الزمالك يكسب طبعاً ولكنى أتوقع التعادل.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر غدا لها في الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، إلى الحكم الدولي أمين عمر.

وضم طاقم الحكام كلا من أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح مساعدين، وأحمد الغندور حكما رابعا، ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو، ومحمود بسيوني حكم مساعد فيديو.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة وله مباراتين مؤجلتين. وكان الأهلي قد حسم مباراة الدور الأول بإستاد القاهرة بالفوز 2-1.