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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. صلاة التراويح من المسجد النبوي

صلاة التراويح المسجد
صلاة التراويح المسجد النبوي

ينقل موقع صدى البلد بثا مباشرا لـ صلاة التراويح من الحرم المكي والمسجد النبوي، في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم للعام الحالي.

 

وقررت السلطات السعودية إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين مع استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام شهر رمضان الفضيل.

 

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، إنه تقرر إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها لتكون في مدة أقصاها 30 دقيقة.

 

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وأضافت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية أنه يجب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في تلك البلدان، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا.

 

ودعت إلى تجنب التجمعات لأنها تعتبر السبب الرئيسي في انتشار العدوى بحسب التقارير الطبية ذات الصلة، ومن ذلك الإفطار والسحور الجماعي.

 


 

صلاة التراويح الحرم المكي المسجد النبوي الحرمين الشريفي

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