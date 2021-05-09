رعب وصراخ وصدمة وترديد الشهادة.. حلقة مثيرة لـ نهلة سلامة في رامز عقله طار

وقعت الفنانة نهلة سلامة، ضحية فى مقلب برنامج "رامز عقلة طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم.



رامز جلال ساخرا نهلة سلامة: رفعت شعار اتسهوكي وعري الزند.. فيديو



وقعت الفنانة نهلة سلامة، ضحية فى مقلب برنامج "رامز عقلة طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم.



رامز جلال لـ نهلة سلامة: نخف كشري شوية.. فيديو



وسخر رامز جلال من الفنانة نهلة سلامة، فور وصولها قائلا: "عاملة قصة شعر الساحرة الشريرة"، متابعا: "نخف كشري شوية".





رامز جلال عن نهلة سلامة: كانت ماشية بين صحابها زي العربية الفيراري.. فيديو



وسخر رامز جلال من الفنانة نهلة سلامة، قائلا: "كانت نجمة مشتعلة ومتوهجة وكانت ماشية بين صحابها زي العربية الفيراري وفجأة عطلت".





نهلة سلامة: الانتصار قادم.. ورامز جلال متوعدا: الزمالك هو اللي قادم.. فيديو



وأثناء التوجه لفقرة "ضرب النار"، قالت الفنانة نهلة سلامة: "الانتصار قادم"، ليرد رامز عليها : "الزمالك هو اللي قادم".



رد فعل مثير لـ نهلة سلامة في رامز عقله طار بعد ضربها بالرصاص.. فيديو



وأثناء فقرة "ضرب النار"، رددت الفنانة "نهلة سلامة"، قائله: "لا لا بتوجع.. ولا أرجوك ولا زقت، الضربة وجعتني"، متابعة: "أنا أخذت طلقات كتير.. دول ضربوني كتير أوي".



صراخ ورعب لـ نهلة سلامة في كبسولة رامز عقله طار.. فيديو



ودخلت الفنانة "نهلة سلامة"، في نوبة صراخ ورعب خلال فقرة الكبسولة.



نهلة سلامة تردد الشهادتين في رامز عقله طار.. فيديو



ورددت نهلة سلامة، الشهادتين، بعد أن دخلت في نوبة صراخ ورعب خلال فقرة الكبسولة.



رد فعل غير متوقع لـ نهلة سلامة بعد اكتشاف مقلب رامز عقله طار.. فيديو



وعقب اكتشاف المقلب لم تتلفظ نهلة سلامة بأي كلمة، واكتفت بالنظر في وجه رامز جلال، ووقعت على الأرض.

