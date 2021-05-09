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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أروابارينا يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القم بنادي بيراميدز تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الأسبوع الـ 21 من الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم عادل - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد

خط الهجوم: إيريك تراوري

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - عبد الله بكري - عمر جابر - إسلام عيسى - جون أنطوي - طارق طه - دودو الجباس - محمود حمادة - إبراهيم حسن

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