كيف ساهمت مبادرات "المركزي" والحكومة في تحقيق الشمول المالي؟.. مصرفي يجيب

قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن مبادرات البنك المركزي والحكومة ساهمت في تحقيق الشمول المالي إلى جانب تدعيم الجهود التي تقوم بها الدول لتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة تحديات البطالة.

وتابع "رشدي"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مبادرات البنك المركزي ساهمت في تحقيق الشمول المالي؛ حيث أدخلت شرائح مختلفة من المجتمع للتعامل مع البنوك.

وأوضح أن مبادرة التمويل العقاري ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى كافة الخطوات التي اتخذها البنك المركزي ساهمت في رفع معدلات الشمول المالي في مصر.