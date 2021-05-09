هل يمكن إيقاف علاج السكر؟ حسام موافي يجيب

رد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، علي سؤال أحد المتابعين بشأن ترك علاج السكر بعد الأخذ بنظام غذائي خالي من السكر.



قال حسام موافي خلال تقديمه برنامج " ربي زدني علما"، والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"مرضان لا رجعة فيهم السكر والضغط علاجهم مستمر طوال العمر من الممكن أن نغير الجرعات".

وأردف:" مريض القلب المفتوح يجب ان يكون السكر مظبوط بالملي دون أي إهمال او تردد في أخذ الدواء".



وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة:" علاج السكر في تلت عناوين وهي الأدوية والتي يحددها الدكتور حسبما تحتاج الحالة والنظام الغذائي الذي يعد أهم من الدواء وممارسة الرياضة لها دور كبير في تحسين مستوي السكر".

وأكمل:" فيه حالات قد تكون بتمارس رياضة بشكل جيد وايضا تاخذ بنظام غذائي في هذه الحالة ممكن أن نوقف علاج السكر بشكل مؤقت ولكن ليس من بين هذه الاستثناءات مرضي القلب".