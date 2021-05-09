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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا عبدالعال: محمد شريف مهاجم مصر الأول.. وأحمد شوبير عدوى

رضا عبد العال
رضا عبد العال

 أكد رضا عبدالعال، لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، أنه حال العرض عليه خوض تجربة تمثيلية كوميدية والمشاركة في عمل كوميدي سيختار التمثيل مع شيماء سيف وممثلات مسرح مصر، مشيرا إلى أنه هؤلاء النجوم يضحكون الجمهور كثيرًا.  

وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لو تم تخييره بين التدريب والتحليل سيختار أن يكون مدرب، مشيرًا إلى أنهم يكملان بعضهم البعض، وهو فرع من فروع كرة القدم.

وأضاف رضا عبد العال:محمد شريف هو المهاجم الأول في مصر؛ لأنه لاعب متكامل يلعب بالقدمين، منوهًا إلى أنه ليس هناك بديل لمحمد صلاح.

ورد على فقرة "عدو ولا حبيب" ببرنامج "شيخ الحارة"، قائلًا: "مهيب عبد الهادي حبيب وأول واحد فكر فيا في السفر لكأس العالم، و أحمد شوبير كان حبيب ودلوقتي عدو، إبراهيم سعيد أخويا الصغير وهو طفل، وخالد الغندور حبيب وهو السبب في الظهور بالإعلام، وإبراهيم فايق حبيب ويتم التواصل معه وهو سبب الطرقعة، ومجدي عبدالغني حبيب وتواصل معي في فترة مرض".

رضا عبدالعال الأهلى الزمالك احمد شوبير شيخ الحارة والجريئة

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