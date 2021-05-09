حسام موافي يوجه نصيحة لمرضى الضغط

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عدة نصائح لمرضى الضغط.

وقال حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد «يجب ألا يصنف مريض الضغط نفسه ضمن مجموعة المرضى بصفة عامة، كون المرض يصبح بسيطا بعد ضبط نسبة الضغط»، مشيرًا إلى أن الصداع من أهم أعراض الضغط.

وحذر موافي مرضى الضغط من الانفعال ومن الإفراط في استخدام الملح، مؤكدا أنه بمثابة العدو الأول والأخير لمريض الضغط.

وتابع: «أي طبيب يتعامل مع مريض ضغط، يبحث في البداية عن احتمالية وجود مضاعفات من عدمه، إضافة إلى بحثه عن وجود أي سبب للضغط».