عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الرياضة يعلن عن مشروع قانون جديد يحل أزمة أراضي مراكز الشباب

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد، لحل إشكاليات مراكز الشباب المقامة على أراضي مملوكة لجهات أخرى بالدولة وكذلك حل إشكاليات القرى والمناطق المحرومة من مراكز الشباب، وذلك من خلال تخصيص أراضي الدولة الغير مستغلة لإنشاء مراكز شباب بها.

 

جاء ذلك خلال كلمته بإجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع القانون المُقدم من النائب محمود حسين رئيس اللجنة، بشأن إنشاء هيئة الأبنية الرياضية والشبابية.

 

وقال الوزير، أنه إقترح فكرة مشروع القانون الجديد خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث لاقت الفكرة قبول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي طلب العمل على إعداده وتقديمه للعرض عليه.

 

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أن فكرة مشروع القانون تقوم على نقل ولاية جميع الأراضى المقام عليها مراكز شباب، لتصبح الأرض ملك لمراكز الشباب وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أي كانت تبغية تلك الأراضى لجهات أخري مثل  هيئة الأوقاف أو الزراعة أو السكة الحديد.

 

وتابع وزير الشباب والرياضة، أيضا سيسمح القانون الجديد، بإستبدال الأراضى المملوكة للدولة، لإنشاء مراكز شباب عليها.

وزير الشباب إشكاليات مراكز الشباب مجلس النواب

ترشيحاتنا

بمشاركة محمد النني.. أرسنال يتقدم على وست بروميتش 2- صفر في الشوط الأول

جلسة طارئة لـ الإتحاد البرلماني العربي للرد على انتهاكات إسرائيل في حي الشيخ جراح

رضا عبدالعال: محمد شريف مهاجم مصر الأول.. وأحمد شوبير عدوى

الأردن.. تقليص ساعات حظر كورونا الليلي إعتبارا من أول أيام عيد الفطر

أروابارينا يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا

قليل من يعرفها .. 10 فوائد لـ عصير البامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

كارثة خطيرة.. دول مهددة بتفشي سلالات متحورة من فيروس كورونا

مصدر أمنى يكشف حقيقة انفجار خط غاز في شبرا الخيمة

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

فيديو

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ