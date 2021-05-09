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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بسبب سوء أوضاعها.. تشكيل لجنة تقصي حقائق بهيئة التنمية الصناعية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي علي تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي الوضع المتردي في هيئة التنمية الصناعية والتوقف الكامل لمصلحة المواطنين منذ تولي محمد الزلاط في أغسطس 2020.

 

و انتقد  النائب محمد مرعي ، هيئة التنمية الصناعية قائلاً: مجمع المصانع في المحلة 615 وحدة ، حتي الان الوحدات الصناعية التي تم تسليمها حسب كلام مسئول هئية التنمية الصناعية 117  فهذا شيء لا يعقل وهناك 13 مجمع صناعي نريد معرفة ما تم تسليمه ويعمل الان  فالواقع شيء وتصريحات مسئولي الهيئة شيء آخر  ولا يتماشي مع سياسة الدولة في إحلال الواردات.

 

و اكد  النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ، سيتم عقد إجتماع بعد أجازة عيد الفطر بحضور وزيرة الصناعة لافتا أنه إيماء للقانون الجديد ولائحته التنفيذية فان 85% من المشروعات تدخل في إطار تخصص اللجنة وليس لجنة الصناعة.


دعا  "مرعي" خلال إجتماع اللجنة اليوم مسئولي الهيئة التنمية الصناعية بضرورة إعداد بيان بعدد الوحدات الصناعية التي تم تسليمهاومساحتها والعاملين بها ،وكذلك الاراضي الصناعية وعدد المستفيدين بها وعدد الوحدات الشاغلة بالفعل والمواقع المستقبلية في الخطة المقبلة وعدد التراخيص التي اصدرتها اللجنة وانشتطها والمستفيدين بها منذ تولي رئيس الهيئة الحالي محمد الزلاط في اغسطس 2020وعدد المشروعات والتراخيص التي اصدرت منذ انشائها وختي فترة رئيس الهيئة الحالي .

المشروعات الصغيرة الهيئة التنمية الصناعية اجازة عيد الفطر وزيرة الصناعه

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