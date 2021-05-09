داعية: ليلة القدر تغفر الصغائر والكبائر

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في فضل شهر رمضان: "أتاكم شهرُ رمضانَ، شهرٌ مبارَكٌ، فرض اللهُ عليكم صيامَه، تفتحُ فيه أبوابُ الجنَّةِ، وتُغلَق فيه أبوابُ الجحيم، وتُغَلُّ فيه مَرَدَةُ الشياطينِ، وفيه ليلةٌ هي خيرٌ من ألف شهرٍ، من حرم خيرها فقد حرم.

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، فى برنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المحروم هو من حرم من ليلة القدر، ولم يحصل على ثوابها، مشيرًا إلى أن الأمة عُوقبت بسبب رجلين، وتم حجب ليلة القدر عن المسلمين، وهذا واضح في حديث: خَرَجَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بلَيْلَةِ القَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: خَرَجْتُ ... فُلَانٌ وفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ وعَسَى أنْ يَكونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا في التَّاسِعَةِ، والسَّابِعَةِ، والخَامِسَةِ ". وتلاحى أي تشاجرا.

ولفت إلى أن الإمام عبد الغني النابلسي قال إن الله يغفر في ليلة القدر الصغائر والكبائر، وفضل الله أوسع، ألم يقل الله: "ورحمتي وسعت كل شيء".