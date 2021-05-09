داعية يكشف سبب تسمية ليلة القدر بهذا الإسم

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأنها ليلة ذات قدر وشرف، وقيل لأن الله أنزل الله فيها كتاب ذا قدر، على نبي ذا قدر، واختص بها أمة ذات قدر، فسميت ليلة القدر، وقيل لأن هذه الليلة يقضى فيها كل أمر حكيم.

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الشجار والبغض والخصام لا يؤدي إلى قبول ليلة القدر.

وأضاف الداعية الإسلامي، أن الذنب يحرم الإنسان من تعلم الدين، بمعنى أن الإنسان قد يصاب بالجهل في الدين بسبب التباغض والتشاجر.

وأضاف أن الشمس صباح ليلة القدر تكون بيضاء قليلة الاحمرار، لأن الملائكة تحجب بأجنحتها أشعة الشمس، وقيل أن أن ضوء ليلة القدر في هذه الليلة يؤثر على ضوء الشمس.