خسائر "العربية للشحن" تتراجع بنسبة 5.3% خلال 9 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لـ شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة لـ نقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، تراجع خسائر الشركة بنسبة 5.3% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2020-2021.

كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ، اليوم، عن تسجيل صافي خسائر بلغ 21.44 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 22.65 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضحت المؤشرات المالية ارتفاع ايرادات الشركة خلال الفترة لتسجل 9.28 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 8.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 15.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.67 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 6.05 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.