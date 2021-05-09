قيصر السينما المصرية: لقائي بصلاح جاهين أكبر خطيئة وأتصدى للشيطان بالقوة

كشف الفنان محي إسماعيل، عن أنه اخاف من نفسي بداخلي عواطف وبراكين كثيرة لا استطيع السيطرة عليها ولقاءي بصلاح جاهين اكبر خطيئة وأخطأت حينما جلست معه وعملت فيها مهم وفاهم مع حبي الشديد له.



وأضاف إسماعيل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الأحد، أن :"انا الشيطان ومفيش شيطان يقدر عليا وانا شيطان القيم واللي بقوله ده حقائق، وانا اتشيطن على الشيطان نفسه".

وتابع الفنان إسماعيل، إنه والتصدي له بكل قوة واهزمه بالقاضية، وليس شرطا أن يكون في جيبك مصحف او إنجيل لكن لابد أن يكون معك اية".