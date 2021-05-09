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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قوة هجومية .. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز فى الدورى

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة بيراميدز، ضمن الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن

خط الوسط: صالح جمعة - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - ميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر

ويجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا :

محمد جمال - محمد توني  - محمد مسعد  - أحمد غنيم - فابريس نجاه - رجب عمران - طارق سامي - شريف دابو - سيف تقا.

سيراميكا كليوباترا بيراميدز الدوري ضياء السيد عامر عامر

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