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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضرة فنية لـ لاعبي الزمالك قبل التدريب الأخير استعدادا للقمة 122

كارتيرون
كارتيرون

ألقى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لخوض التدريب الأخير استعدادا للقاء القمة المقبل.

ويخوض الزمالك تدريبه الختامي في التاسعة والنصف مساء اليوم على أحد ملاعب التجمع الخامس استعدادا للقاء المرتقب أمام الأهلي بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز مساء غد.

وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق أمس بعد خوض التدريب على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على القيام بجلسات تحفيزية ونفسية مع لاعبي الفريق الأبيض منذ انطلاق معسكر الفريق أمس الأحد؛ استعدادا للقاء الأهلي المقبل.

واعتاد المدرب الفرنسي على عقد جلسات منفردة مع لاعبي الزمالك ليلة المباراة.

واستغل المدير الفني هذه المرة انطلاق المعسكر مبكراً ليبدأ جلساته سريعاً مع اللاعبين ضمن تحضيراته لمباراة القمة.

وزار كارتيرون غرف لاعبي الزمالك بالمعسكر ليلاً بصحبة مترجمه أحمد شعبان، ويقطن كل لاعبين في غرفة واحدة، واستغرقت جلسات المدرب الفرنسي في كل غرفة من ١٠ إلى ٢٠ دقيقة، إلى أن حان موعد أذان الفجر، فأنهى كارتيرون مهمته حتى يتمكن اللاعبون من أداء الصلاة قبل الخلود إلى النوم.

وفي صباح اليوم طلب كارتيرون من جهازه المعاون الحضور إلى غرفته من أجل عقده اجتماع بينهم تم خلاله الاستقرار على خطة مباراة الأهلي وكذلك التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض اللقاء المرتقب.

الزمالك القمة الأهلى عبد اللطيف أبورجيلة كارتيرون

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