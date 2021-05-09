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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجزائر تترأس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي

صدى البلد

تترأس الجزائر في شهر مايو الجاري مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، المنعقد في أديس أبابا، وتتميّز هذه الرئاسة الشهرية باجتماعات مهمة حول الأوضاع في ليبيا ومالي، بالإضافة إلى جلسات حول انتشار جائحة كوفيد - 19" في العالم.

وأكد بيان وزارة الشؤون الخارجية  أن الجزائر الوفية لتقاليدها الإفريقية ستعمل من أجل إحراز تقدم في أجندة السلم والأمن في إفريقيا، في هذه الفترة الحرجة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا"، و ستحرص على أن تدرس مع نظرائها الأفارقة الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإجراءات المناسبة التي من شأنها تعزيز عمل الاتحاد الأفريقي والمواجهة القارية في هذا السياق و دراسة ومتابعة بؤر الأزمة عبر القارة، وسيعمل مجلس السلم والأمن سيعمل تحت الرئاسة الجزائرية على إدراج أنشطته بما يتماشى مع خارطة طريق الاتحاد الأفريقي من أجل إسكات صوت البنادق في إفريقيا الذي يشكل موضوع الاتحاد الأفريقي للعام الحالي".


وسيعقد مجلس السلم والأمن دورته الألف، خلال شهر مايو برئاسة الجزائر التي انتخبت في شهر فيفري 2019، بأغلبية ساحقة عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي لمدة ثلاث سنوات وهو المجلس الذي تترأسه، إضافة إلى الهيئة العليا لإدارة قضايا السلام والأمن في أفريقيا، مما يؤكد وجودها القويّ في المجلس منذ إنشائه سنة 2004، وكونها من بين أوائل الدول العربية المؤسّسة الفاعلة فيه

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