اختبار جديد يكشف الكثير عن كورفيت C8 Z06 2022| فيديو

نشرت قناة CARSCOOPS المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE الشهير، حيث ظهرت النسخة الرياضية كورفيت C8 Z06 صاحبة الأداء العالي في لقطات تجسسية وهى ترتدي ثوبا مموها.

ولم تقتصر تلك اللقطات على أداء التسارع والمناورة فقط، بل كشفت عن ملامح الاطلالة الخارجية أيضًا، و التي جاءت بمفهوم رياضي في المقام الأول، يعتمد على فلسفة الانسيابية المعهودة، و التي تقدم على طريقة كورفيت الخاصة.

ظهرت السيارة كورفيت C8 Z06 2022 بمنظومة عادم رباعية الأداء، مع مرايات جانبية كهربائية تتخذ اللون الفضي مدعومة بشرائط ضوئية، كما تمتعت بعجلات رياضية كبيرة، تدعمها جنوط معدنية لم تكشف الكثير عن تصميمها بعد و لكنها تأتي باللون الأسود، بالإضافة إلى سبويلر رياضي أنيق يعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

حصلت المصابيح الأمامية على لمسات اكثر عدوانية، مع مصباح STOP يتوسط الناحية الخلفية من السيارة، كما ظهرت بعتبات جانبية بارزة، و لكن الصور الملتقطة لم تكشف عن ملامح المقصورة الداخلية، و التي من المتوقع حصولها على العديد من التجهيزات.

و اشارت التقارير كورفيت C8 Z06 2022 سوف تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات من طراز V8، بسعة 5500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 650 حصان، مع عزم دوران يبلغ 814 نيوتن/متر.

و تعد كورفيت C8 Z06 2022 هي المنافس الاشرس للسيارة كاديلاك بلاك و الذي يعتمد على قدرات محرك V8 أيضًا، و لكن بسعة 4200 سي سي، و يعتزم القائمون على انتاج كورفيت C8 Z06 2022 تعزيز قوتها لتنافس نجوم فورد شيلبي GT350 و الإصدار المطور الذي يحمل حزمة R القوية.