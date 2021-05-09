الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يخططون للحصول على عائدات ترامب الضريبية

ظل الديمقراطيون في الكونجرس يتأخرون في البحث عن إقرارات ضرائب الرئيس السابق وقطب العقارات لسنوات، على أمل العثور على شيء يدينهم.

كثف المشرعون جهودهم في أعقاب انتخابات 2020 بعد فشل جهود منعه قانونيًا من الترشح مرة أخرى في عام 2024.

وتضغط رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب كارولين مالوني على قاضٍ فيدرالي للامتثال لأمر استدعاء للإفراج عن الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب إلى الكونجرس، حسبما ذكرت صحيفة ذا جارديان ، نقلاً عن مصدر قيل إنه مطلع على الوضع.

الديموقراطية من نيويورك ، التي اختارتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلفا للنائبة إيليا كامينغز بعد وفاته في عام 2019 ، لديها نزاع شخصي مستمر مع الرئيس دونالد ترامب ، حيث يتهمها الرئيس السابق بالفوز بسباقها الأولي عن طريق الاحتيال بعد أن أثار ذلك دعوى قضائية العام الماضي بسبب تعامل ولاية نيويورك مع بطاقات الاقتراع بالبريد.

وفي يناير، في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول ، دعا مالوني الرئيس إلى عزله من منصبه ، إما عن طريق الإقالة أو من خلال الاحتجاج بالتعديل الخامس والعشرين ، وهو تعديل دستوري يتعامل مع الخلافة في حالة وفاة رئيس أو عدم أهليته، قادر على أداء واجباته.

وقدم محام يمثل الديمقراطيين في الكونجرس طلبًا في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا بشأن مسألة الإقرارات الضريبية الأسبوع الماضي ، بحجة أنه "نظرًا لأن ترامب لم يعد شاغل الوظيفة ، فإن مبادئ فصل السلطات الدستورية التي كانت بمثابة تضاءل بشكل كبير أساس قرار المحكمة العليا الأخير ".

وقد حرمت المحكمة العليا الكونجرس من القدرة على الاطلاع على السجلات الضريبية للرئيس آنذاك في حكم صدر العام الماضي ، مستندة في قرارها إلى ضرورة الحفاظ على فصل السلطات بين فروع الحكومة.

وإذا نجحت لجنة مالوني في محاولتها القانونية ، فقد يؤدي ذلك إلى نشر تقارير ترامب في وسائل الإعلام ، لأن الكونجرس غير ملزم بالالتزام بقواعد السرية لهيئة المحلفين الكبرى.

وعلى الرغم من الحكم ضد طلب الكونجرس للوصول إلى الإقرارات الضريبية ، حرمت المحكمة العليا ترامب من الاحتفاظ بسجلاته الضريبية سرية عن المحققين في 1 مارس.