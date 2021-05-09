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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد أزمتها مع شيرين.. أجمل الإطلالات الجريئة والمثيرة لـ مى عمر .. شاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة مي عمر مؤشر البحث على موقع جوجل، بعد استضافتها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور بعد أزمتها مع النجمة شيرين.

وتتميز مي عمر ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

 ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة مي عمر.

 

ووضحت مى عمر ازمتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب مسلسل طريقى ؛ وقالت: إنها وقعت على عقود مسلسل "طريقي" للنجمة شيرين والفنانة ياسمين صبري، وطلب مخرج المسلسل من زوجها محمد سامي أن يسمح لها بأن يعمل معه، موضحةً: "محمد قال له في بيني وبين شيرين مشاكل، فرد عليه وقال له دي ترشيحاتي ومحدش بيتدخل في ترشيحاتي وشيرين متعرفش".

وأضافت عمر ، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “العرافة ”الذي يعرض عبر شاشة “المحور”: "كلمني وقعدت معاه وتامر حبيب، وقالوا لي مش شايفين حد غيري في الدور وكانوا حاسين إن الدور مرسوم عليّ".

وتابعت: "أخدت الورق ورحت الغردقة عشان محمد كان بيصور عمل هناك وقعدت أقرأ في 15 حلقة، وقالوا آجي يوم الأربعاء، ولما كنا في الطريق حد كلم محمد وقال له المشاكل بينك وبين شيرين كبيرة للدرجة دي؟! مش موافقة إني أبقى في المسلسل".
 

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إطلالات مي عمر اطلالة مى عمر الفنانة مى عمر الفنانة شيرين عبد الوهاب

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