توم وجيري.. محي إسماعيل: محمد سعد قدم ما لا يقدمه عادل إمام في الكوميديا بهذه الطريقة

قال الفنان محي إسماعيل، إن الفنان عادل امام تاريخ كامل في الكوميديا والسينما المصرية، مضيفا أن الفنان محمد سعد قدم الكوميديا ما لم يقدمة الفنان الكبير عادل إمام من خلال الحركة.

وأضاف إسماعيل، في حواره مع الاعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الأحد، أنه محمد سعد قدم حركات بهلوانية لم يقدمها الفنان عادل امام بكل تاريخه الكبير، لافتا إلى أن حركات الفنان محمد سعد تشبه توم وجيري تماما.

فيما كشف الفنان ممدوح إسماعيل، عن أنه اخاف من نفسي بداخلي عواطف وبراكين كثيرة لا استطيع السيطرة عليها ولقائي بصلاح جاهين أكبر خطيئة وأخطأت حينما جلست معه وعملت فيها مهم وفاهم مع حبي الشديد له.



وأضاف إسماعيل، أن :"انا الشيطان ومفيش شيطان يقدر عليا وانا شيطان القيم واللي بقوله ده حقائق، وانا اتشيطن على الشيطان نفسه".

وتابع الفنان ممدوح إسماعيل، إنه واتصدي له بكل قوة واهزمه بالقاضية، وليس شرطا أن يكون في جيبك مصحف او إنجيل لكن لابد أن يكون معك آية".