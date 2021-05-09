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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد طلب الإحاطة.. حل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018-2019

النائبة ايرين سعيد
النائبة ايرين سعيد

قالت الدكتورة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق داخل اللجنة على تكليف كامل لدفعة ٢٠١٨ والمتبقي من دفعة ٢٠١٩؛ يتم تكليفه خلال جدول زمني محدد، فضلا عن التزام الوزارة بعرض سياساتها بشأن التكليف أو أي تغيير يطرأ من تكليف باقي الكليات على مجلس النواب لأخذ الرأي عليه.

 

وأضافت النائبة في تصريحات لها، أن هذا الاتفاق يأتي استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به سابقا بشأن تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019 حيث تم فتح باب التكليف بعد أكثر من سنة من التخرج وتكليف 10 آلاف صيدلي من واقع 30 ألفا بدون آلية واضحة للتكليف.

 

وشهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة طلبات الإحاطة حول أزمة تكليف خريجي كلية الصيادلة دفعتي 2018/2019

 

جاءت طلبات الإحاطة، نظرا لكون التكليف لم يشمل أعدادا كبيرة من خريجي الدفعتين، حيث لم يتم تطبيق أي معايير محددة في الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.

 

الأزمة بدأت دون سابق إنذار أو مبرر عندما تقدم عدد من الصيادلة دفعة 2018-2019 عن طريق الموقع الرسمي للوزارة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالخريجين واستيفاء الرغبات، كما هو مطلوب وطبقاً للمواعيد المحددة، وعند ظهور النتيجة يوم 13 أبريل 2021  فوجئوا بعدم إدراج الكثير منهم في كشف النتيجة وهو ما يعد مخالفا للقانون.

 

تم تكليف ما يقرب من 10 آلاف صيدلي من جملة خريجي الدفعتين البالغ عددهم ما يقرب من 30 ألف ولم يتم تعيين ما يقرب من 20 ألف صيدلي، مشيرا إلى أن هذه السابقة هي الأولى من نوعها حيث لم يسبق من قبل التكليف الجزئي للصيادلة دون غيرهم.

مجلس النواب لجنة الشئون الصحية تكليف الصيادلة خريجي كلية الصيادلة ازمه تكليف الصيادله

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