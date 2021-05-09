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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إشبيلية يتقدم على ريال مدريد بهدف في الشوط الأول

صدى البلد

أنهى فريق إشبيلية الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره ريال مدريد، متقدمًا عليه بهدف نظيف، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وسجل ريال مدريد هدفًا في شباك إِشبيلية في الدقيقة 12 عن طريق الفرنسي كريم بنزيما بضربة رأسية بعد تلقيه كرة عرضية من أودريازولا، لكن كان ذلك الأخير في موقع تسلل، ليتم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 22 استطاع فريق إشبيلية تسجيل هدف التقدم عن طريق فيرناندو بعد تسديدة قوية بعد مراوغته لـ كاسيميرو، فشل كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التعامل معها.

حاول لاعبو ريال مدريد بعد ذلك معادلة النتيجة لكنهم لم يهددوا مرمى ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأندلسي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل ريال مدريد كما أعلنه الفرنسي زين الدين زيدان كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الوسط: ألفارو أودريازولا - ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيدي فالفيردي - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

أما خولين لوبتيجي مدرب إشبيلية، فأعلن تشكيل فريقه الذي ضم كل من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس – جول كوندي – دييجو كارلوس – ماركوس أكونيا

خط الوسط: فيرناندو – إيفان راكيتيتش – جوان خوردان

خط الهجوم: سوسو – بابو جوميز – لوكاس أوكامبوس

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز اليوم للانقضاض على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 74 نقطة، فيما يأتي إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

الدوري الإسباني ريال مدريد اشبيلية الشوط الأول

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