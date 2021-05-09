روان بن حسين تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

حرصت عارضة الأزياء والمطربة الكويتية روان بن حسين، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها.

وظهرت روان، بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب ستان من اللون الأبيض وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة ولفتت الأنظار.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت "روان" على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.



يذكر أن الكويتية روان بن حسين، طرحت مؤخرا أول فيديو كليب غنائي لها، بعنوان "كان ياما كان" عبر قناتها على يوتيوب.



أغنية روان بن حسين كان ياما كان"، كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل.



روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.