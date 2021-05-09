عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لن يدافع عنها سوانا.. كيف انتصر البرلمان المصري للقضية الفلسطينية

مجلس النواب
مجلس النواب

تواصل قوات الإحتلال الإسرائيلي الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في القدس، حيث قامت صباح اليوم السبت بالاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، فيما هاجم المستوطنون منازل المواطنين بالخليل، واستهدفت قوات الاحتلال الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس.

 

قامت  قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإعتداء أيضا على المواطنين المتوجهين إلى المسجد الأقصى المبارك، وأصابت شايا بجروح واعتقلت آخر.


وتجاه هذا الأمر أدان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي  في جلسته العامة التي انعقدت اليوم السبت، هذه الجرائم التي يرتكبها الإحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

متابعة البرلمان للأحداث


وأكد مجلس النواب، أنه يراقب عن كثب الأحداث الدامية التي يعيشها الأشقاء في فلسطين، وهى نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات.

ترويع الإحتلال الركع السجود

وقال رئيس البرلمان الدكتور المستشار حنفي جبالي ، فى بيان أعلنه فى الجلسة البرلمانية اليوم، إن مجلس النواب يدين الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود في المسجد الأقصى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم في هذا الشهر المبارك.

تهجير حي الشيخ جراح

وأكد مجلس النواب ، أن ما يحدث من تهجير عائلات فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان في انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية.


لن يدافع عن القضية سوانا


وأضاف مجلس النواب، أن قضية فلسطين هي مسئولية العرب جميعاً، وهى مسئولية جليلة وعظيمة، وأن مقدساتنا و حرماتنا لن يحمى حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى ربه.

مطالبة بالتحرك العاجل لوقف الإعتداءات

وتابع: "علينا أن ندرك بيقين أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس، وهو ما يمثل دعماً للشرعية الدولية في أصدق معانيها.

 

وطالب مجلس النواب المجتمع الدولى وفى مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التي تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
 

مصر مجلس النواب البرلمان الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى الشعب الفلسطيني البرلمان المصري الدكتور حنفي جبالي

ترشيحاتنا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة إنبي والاتحاد السكندري

فرانك كيسى يهدر ركلة جزاء لـ ميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

بعد أزمتها مع شيرين.. أجمل الإطلالات الجريئة والمثيرة لـ مى عمر .. شاهد

مصر تبدأ الاستغناء عن المكونات المستوردة فى 248 منتجا فى 7 قطاعات.. تفاصيل

وست بروميتش يودع الدوري الإنجليزي بخسارته أمام آرسنال

بايدن يتنازل عن أخلاقيات البيت الأبيض ويسمح لـ 2 من جماعات الضغط بالعمل في إدارته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

كارثة خطيرة.. دول مهددة بتفشي سلالات متحورة من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

فيديو

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ