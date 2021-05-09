لن يدافع عنها سوانا.. كيف انتصر البرلمان المصري للقضية الفلسطينية

تواصل قوات الإحتلال الإسرائيلي الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في القدس، حيث قامت صباح اليوم السبت بالاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، فيما هاجم المستوطنون منازل المواطنين بالخليل، واستهدفت قوات الاحتلال الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإعتداء أيضا على المواطنين المتوجهين إلى المسجد الأقصى المبارك، وأصابت شايا بجروح واعتقلت آخر.



وتجاه هذا الأمر أدان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة التي انعقدت اليوم السبت، هذه الجرائم التي يرتكبها الإحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

متابعة البرلمان للأحداث



وأكد مجلس النواب، أنه يراقب عن كثب الأحداث الدامية التي يعيشها الأشقاء في فلسطين، وهى نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات.

ترويع الإحتلال الركع السجود

وقال رئيس البرلمان الدكتور المستشار حنفي جبالي ، فى بيان أعلنه فى الجلسة البرلمانية اليوم، إن مجلس النواب يدين الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود في المسجد الأقصى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم في هذا الشهر المبارك.

تهجير حي الشيخ جراح

وأكد مجلس النواب ، أن ما يحدث من تهجير عائلات فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان في انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية.



لن يدافع عن القضية سوانا



وأضاف مجلس النواب، أن قضية فلسطين هي مسئولية العرب جميعاً، وهى مسئولية جليلة وعظيمة، وأن مقدساتنا و حرماتنا لن يحمى حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى ربه.

مطالبة بالتحرك العاجل لوقف الإعتداءات

وتابع: "علينا أن ندرك بيقين أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس، وهو ما يمثل دعماً للشرعية الدولية في أصدق معانيها.

وطالب مجلس النواب المجتمع الدولى وفى مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التي تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

