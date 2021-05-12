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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نقششه يترك المحاماة سعيًا للتمثيل : نفسي أشرف عبد الباقي يكتشفني

نقششه
نقششه

إيماناً بموهبته وحسه الفكاهي شجعه أصدقاؤه علي التمثيل ونشر فيديوهاته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أحمد محمد يوسف، الشهير بلقب "نقششه" يخطف قلوب مشاهدينه اليوم ببساطته، مستلهماً أفكار فيديوهاته الكوميدية من المواقف اليومية الطريفة التي يتعرض لها يومياً، بدأت شهرته عبر مواقع التواصل الاجتماعى عندما نشر فيديو بعنوان "لما تخش بيت الرعب ويطلع مسكون"، وتلاه فيديو"لما تاخد كورس إنجليزي بجنيه ونص"، ومع تداول وترقب رواد السوشيال ميديا لكل جديد ينشره اكتسب نقششه الثقة للتكمله في التمثيل.

وقال نقششه في حواره مع "صدي البلد"، إنه تخرج في كلية الحقوق، جامعة حلوان ، بعد عشر سنوات من الدراسة غير المجدية بالنسبة له ، وفي هذه الفترة كان يبحث عن فرص عمل بعد أن ضاقت به الحياة وتعرض لظروف مادية صعبة دفعته للعمل أثناء الدراسة، ولكن لم تكن الحياة بهذه البساطة، فلم يجيد أثنائها للغة الإنجليزية ولا يمتلك الخبرة الكافية للعمل في مكتب محاماة بمرتب عالٍ، وكانت فرصته المتاحة هي العمل في النقاشة ثم المهن المعمارية بشتي أنواعها ومن هنا أُطلق عليه لقبه الشهير "نقششه".

وأضاف أحمد محمد ، أنه عشق التمثيل فعمل على تقسيم وقته بين عمله في النقاشة والمحاماة لجلب الرزق والتمثيل علي مسرح الجامعة أثناء الدراسة لممارسة هوايته المفضلة، وأوضح أن أهله رفضوا أن يقدم أي محتوي عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وفي نفس التوقيت شجعه صديقاه عمر السيد، وأحمد عاصم علي تقديم محتوي ترفيهي خالٍ من الإسفاف والكوميديا الركيكة.

وتابع نقششه ، أنه يمارس التمثيل ليس كسبًا المال ولكن سعيًا للنجاح والشهرة بمجهوده، وأضاف أنه يتمني التمثيل مع النجم الكوميدي أشرف عبد الباقي واكتساب خبرة المسرح منه، قائلاً: "نفسي يكتشفني أنا بعمل فيديوهات كتير عشان يشوفني".

 

أحمد نقششه نقششه جامعة حلوان اشرف عبد الباقي السوشيال ميديا كلية الحقوق رواد السوشيال ميديا

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