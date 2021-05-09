أمين عام الأخوة الإنسانية: البشرية تخضع لاختبار الضمير الإنساني

قال المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إن العالم كله بدون استثناء عانى انتشار وباء كورونا، وتعرض الجميع لألم فقدان الأحباب أو الأقارب أو الأصدقاء، حتى توصل العلماء والباحثون إلى لقاحات منحت العالم الأمل بقرب انتهاء هذه المأساة.

وأضاف أن البشرية الآن أمام اختبار الضمير الإنساني، وتحد أخلاقي جديد، وهو حرمان الكثير من البشر من الحصول على هذا اللقاح، والواجب هو ألا نسمح للتمييز والعنصرية والنزعات المادية والفردية أن تهزمنا مجدداً.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية فاكس لايف VaxLive التي أحيتها عن بعد منظمة المواطن العالمي وشارك فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من قادة العالم، ونشطاء ومثقفون وفنانون يدعمون التوزيع العادل للقاحات.

ودعا المستشار محمد عبدالسلام إلى العمل من أجل توزيع عادل للقاحات على كل الدول والشعوب، وإزالة كل العوائق التي تحول دون وصولها إلى الفقراء أو المناطق النائية في العالم، وإلى اللاجئين والمشردين الذين تحول أوضاعهم المأساوية دون تحمل التكاليف المادية للقاح.