وست بروميتش يودع الدوري الإنجليزي بخسارته أمام آرسنال

فاز فريق آرسنال على نظيره وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة 35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح سميث روي التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 30 من متابعة رائعة للكرة العرضية التي أرسلها بوكايو ساكا من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 35، سجل نيكولاس بيبي الهدف الثاني لـ أرسنال بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء وست بروميتش.

وفي الشوط الثاني سجل بيريرا هدف وست بروميتش الأول في الدقيقة 67، قبل أن يسجل ويليان الهدف الثالث للجانرز في الدقيقة 90 بضربة حرة مباشرة رائعة.

وشارك المحترف المصري محمد النني في المباراة أساسيًا مع فريقه أرسنال أمام وست بروميتش ألبيون.

خسارة وست بروميتش ألبيون أوقفت رصيدهم عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر ليودعوا رسميًا بطولة الدوري الإنجليزي، فيما رفع أرسنال رصيده للنقطة 52 في المركز التاسع.