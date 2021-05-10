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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية تكشف عن إصدار كيا القادم .. بروسيد 2022.. صور

صدى البلد

تعد شركة كيا واحدة من أكبر مصنعي السيارات الكورية حول العالم، و تنوعت إصداراتها بين الهاتشباك، والسيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي تنتمي إلى فئة الـSUV، و بعد أن ظهرت بعض الصور التخيلية لأحدث طرازات كيا القادمة، تم التقاط صورًا تجسسية جديدة تكشف الكثير عن للنسخة بروسيد 2022.

من المتوقع أن تستمد كيا بروسيد 2022 قوتها من محرك هايبرد سعة 1500 سي سي، متصل بمحرك كهربائي، ليصدر قوة اجمالية تقدر بـ 160 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 253 نيوتن/متر.

بالإضافة إلى محرك اخر سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 204 حصان، مع 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، و لم تتوفر حتى الأن معلومات عند قدرات ناقل الحركة، و أمور التسارع و الانطلاق.

وظهرت كيا بروسيد 2022 بمقدمة مدببة نسبيًا، مع شبكات امامية متعددة المقاطع تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى مصابيح امامية ذات منظومة ضوئية رباعية الأداء وهو ما اظهرته الصور الملتقطة، كما جاءت السيارة بمرايات جانبية مدعومة بشرائط LED ضوئية.

وترتكز كيا بروسيد 2022 على عجلات رياضية، مدعومة بجنوط معدنية تتخذ شكل النجمة و لكنها تعتمد على فلسلفة ازدواجية الأضلاع، والتي جمعت بين اللون الأسود و الفضي،وتقدم عبر منظومة عادم مزدوجة الأداء، ومن المتوقع حصولها على باقة من التجهيزات الداخلية و الخارجية، مع عوامل الأمن و السلامة.

تجسسية كيا بروسيد بروسيد 2022 السيارات الهاتشباك العالم شركة اكبر مصنعي الرياضية

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