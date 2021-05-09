بعد انتقاده له.. محي إسماعيل يصفق لمفيد فوزي ويبدي إعجابه به

صفق الفنان الكبير محي إسماعيل، للكاتب الصحفي والإعلامي مفيد فوزي، بعد انتقاد الاخير له.

وقال إسماعيل، في حواره مع الاعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الأحد، إنه مفيد فوزي قال عني" ابتلع زجاجة كاملة من أقراص جنون العظمة" ولكنه يقصد الزعامة وهذا أمرا أعجبني وأحب مفيد فوزي جدا".

فيما أكد الفنان محي إسماعيل، إنه شخصاي قرية ولا أشعر بالندم تماما في حياتي، لافتا إلى أنه تم تسجيل فيديو لي بدون اذني اتحدث فيها عن الفنان تامر حسني واحترم تامر حسني كثيرا وشخص احبه كثيرا.

وأضاف إسماعيل،، أن :"السوشيال ميديا بوظت الدنيا وفيها حدث التحرر وليس الحرية وكثيرين لا يفهمون الفرق بينهما"، متابعا أنه :"أي فنان يريد أن يثبت وجودة جيدا لابد أن يكون لديه أعداء، وحقد الآخرون سبب جلوسي في البيت اربع أعوام كاملة".

قال الفنان محي إسماعيل، إن الفنان عادل امام تاريخ كامل في الكوميديا والسينما المصرية، مضيفا أن الفنان محمد سعد قدم الكوميديا ما لم يقدمة الفنان الكبير عادل امام من خلال الحركة.

وأضاف إسماعيل، أنه محمد سعد قدم حركات بهلونية لم يقدمها الفنان عادل امام بكل تاريخه الكبير، لافتا إلى أن حركات الفنان محمد سعد تشبه توم وجيري تماما.

فيما كشف الفنان محي إسماعيل، عن أنه اخاف من نفسي بداخلي عواطف وبراكين كثيرة لا استطيع السيطرة عليها ولقاءي بصلاح جاهين اكبر خطيئة وأخطأت حينما جلست معه وعملت فيها مهم وفاهم مع حبي الشديد له.



وأضاف إسماعيل، أن :"انا الشيطان ومفايش شيطان يقدر عليا وانا شيطان القيم واللي بقوله ده حقائق، وانا اتشيطن على الشيطان نفسه".

وتابع الفنان محي إسماعيل، إنه واتصدي له بكل قوة واهزمه بالقاضية، وليس شرطا أن يكون في جيبك مصحف او إنجيل لكن لابد أن يكون معك آية".